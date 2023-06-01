Mihra bebek yardım bekliyor

İzmir'de yaşayan 7 aylık Mihra Helin Yenigün'e doğumundan bir hafta sonra topuk kanından alınan örnekte SMA Tip-1 tanısı konuldu. Gültepe semtinde gecekondu bir evde yaşayan Yenigün ailesi doktorlar tarafından konulan SMA Tip-1 tanısı ile dünyaları karardı.



HAYATA BAĞLANACAK

Asgari ücretle çalışan baba Veysi ile ev hanımı anne Tülay Yenigün, bebeklerinin tedavisi için yaklaşık 30-35 milyon lira para gerekli olduğunu söyledi ve hayırseverlerden yardım istedi. İzmir Valiliği tarafından verilen izin ile yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin Mihra bebeğe sahip çıkmaları için bu miktarın toplanması gerekli. SMA hastalığı ile mücadele eden birçok hastanın yardımına koşan yardımseverler Mihra bebeği de yalnız bırakmayacaktır. Anne Tülay Yenigün "Mihra'ya hayat vermek için bir yardım kampanyası başlattık. Sayın İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger talimatı ile kısa sürede yardım kampanyası izni çıkarılarak, yardımseverlerden gerekli desteği rica ediyoruz. Umarız toplanacak miktar Mihra bebeği hayata bağlar" diye konuştu.



MİHRA BAĞIŞ YAZIP 3504'E SMS GÖNDEREBİLİRLER

Mihra Helin Yenigün 7'inci ayına girdi. Anne Tülay ve Baba Veysi Yenigün, "Dubai'deki hastanede yapılacak tedavi için hastanenin vermiş olduğu tedavi teklifi 1 milyon 822 bin 284 dolar. Şu ana kadar yapılan yardımların miktar masrafın yüzde 11'lik kısmını karşılıyor. Yardımseverler Vodafone ve Türk Telekom operatörlerinden MIHRA BAGIS yazıp 3504`e SMS gönderebilir. Umarız Mihra tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

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