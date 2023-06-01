Oy vermeyenleri fişlediler!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in sosyal medya paylaşımı şok etkisi yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Delta Kafe çalışanı Çelik, yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışıp seçim süresi boyunca başka siyasi partilere destek olanları tespit etmek için cadı avı başlatıldığını ifade etti.

"DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞ"

Çelik paylaşımında, "Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış" yazması büyük tepki çekti. Çelik'e sosyal medya tepki yağdı.

'BUNLARIN BÖYLE GÖZÜ DÖNMÜŞ İŞTE'

- İŞTE ÇELİK'E GELEN O TEPKİLERDEN BAZILARI:

- @UMUTT_EFENDİ: Bunlar kayyum istiyor İzmir BB ne. Gerçi atansa iyi olur. Gariban İzmirli en azından ilk kez heykel harici bir hizmet görürler.

- @REİSBEYHUSEYİN: Burası, muz cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adli kollukları gerekeni yapar.

- @KSKONURREYHAN: Bir kişi dahi işten atılırsa hemen şikayet etsin artık çabuk müdahaleler oluyor.

- @MUTTAKİ_ZİYA: Bunlar devlet yönetse bizi aç ve muhtaç bırakır sonra da kimliklerimizi alırlar. Maneviyat merhamet gerektirir.

- @KAYAHAN01251567: @TC_icisleri ve @suleymansoylu halkı kin ve nefrete yönlendirme nedeniyle işlem başlatılmalı.

- @NADİRAY88073732: İçişleri Bakanlığı ne bekliyor?

- @AK__GANDALF: Bunu bir AK Partili söylese yer yerinden oynardı.

- @BEYAZ_KARTAL25: İnsanları fişliyor, tehdit ediyor, ayrıştırıyor...

- @BURDAYENİYİM: Yakışırr, bunlar bu kadar gözü dönmüş işte Allah bunlara fırsat vermesin. Zaten CHP belediyesinde kaç tane muhalif olmayan insan var ya? Hepsi yandaşları, hepsi hükümet karşıtı. Allah İzmir'i de bunlardan kurtarsın inşallah!

- @SELİM_TAS: Bu #CHP zihniyetini budur işte. Allahım fırsat vermesin bunlara. Rabbim şerlerinden korusun ülkemizi milletimizi.

- @MSKAYA_: @adalet_bakanlık lütfen Cumhuriyet savcılarını harekete geçirin. Siyasi görüşleri sebebiyle insanlar fişlenemez, işlerinden atılamaz. Kişinin kendi beyanı kendini ihbar ediyor.

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