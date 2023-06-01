Partililerden İl Başkanı Aslanoğlu’na: Yalakasınız

Seçimin ardından Ankara'nın yolunu tutan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İkili genel merkezde seçim başarısızlığının ardından artık istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Aslanoğlu, görüşme sonrası sosyal medyadan, "Biz senden razıyız Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk. Yorgunluk bilmeden çalışmanız, birleştirici ruhunuz, her koşulda sakinliğiniz, kimsesizlerin kimsesi nasıl olunur? Ne çok şey öğrendim sizden. Varolun, ufkumuzu açıyorsunuz" şeklinde övgü sınırlarını aşan bir mesaj paylaştı. Aslanoğlu'nun paylaşımına tepki yağdı. Öte yandan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya da ilçelerin seçim sonuçları ile ilgili rapor verdiği öğrenildi.

'BİZ SİZDEN RAZI DEĞİLİZ'

Aslanoğlu'na gelen tepkilerden bazıları:

- @BARİSOGLU_35: Yalakasınız hepiniz yalakasınız. Başka bir şey bilmezsiniz kendi koltuklarınız menfaatleriniz uğruna. Biriniz de 'Olmuyor genel başkanım yeter artık' demeyi bilmezsiniz siz yalamayı bilirsiniz. Bu işte o kadar profesyonel olmuşsunuz ki...

- @OZLEMOZDEN_23: Siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla?

- @ESTANYOLLARNAU: Sizin gibi üst perdeden konuşan bir il başkanından da biz razı değiliz. İnsanları azarlayarak bir yere gelemezsiniz. Unutmayın seçilmiş değil, atanmış bir il başkanısınız.

- @58GALİP: Değişim şart sayın il başkanım batı bölgesini çok yalnız bıraktınız.

- @OZGURHİNİSLİ: Onlar senden razılar ama biz belediye başkanından razı değiliz.

- @AEAEFFF: Biat kültürüne hayır...

- @KİLİNCERSANCAR: Mecliste vekilimiz azalmış, Cumhurbaskanlığını kaybetmişiz hem de oyumuzu artıramamışız, halen daha 'Yok biz razıyız' falan diye methiyeler. Atatürkçü bir CHP'li ailenin bireyi olarak ben utanıyorum ama sizde maşallah tık yok.

- @SELDA_CAN35: Ama biz sizin gibi bir il başkanından razı değiliz. Daha Balçova ilçe örgütünüz ile yüz yüze tanışmamış bir il başkanısınız. CHP'yi yok sayarak öyle komşudan komşuya mektupla olmaz bu işler. İzmir'de destan falan yazılmadı maalesef. Bence istifa etmelisiniz Sayın Şenol bey..

- @TURAM582647: Hayır biz razı değiliz Kemal Kılıçdaroğlu artık istifa etmeli.

- @REYHAN89177653: Razı olmazsan zaten başkanlık yapamazsın.