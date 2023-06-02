İrlandalı öğretmenden anlamlı seferberlik

İRLANDALI öğretmen Ena Larkin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülkesinde örnek bir dayanışma hareketi başlattı. Depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen Larkin, çevresindeki bağışçıların da desteğiyle yaklaşık 7 bin 500 avro ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri topladı. Desteğe ihtiyacı olan depremzedelerin belirlenmesi ve ihtiyaçlarının temin edilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ile iletişime geçen 66 yaşındaki Larkin, DEÜ'nün sosyal tesisleri ve yurtlarında kalan aileler ile birebir görüşerek ihtiyaçları listeledi, Türkiye'ye geldi. Larkin, DEÜ'nün Buca Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedeler ile bir araya gelerek, yardımların bir kısmını elden teslim etti.

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