Badehu, konuklarını modern Osmanlı mimarisiyle ağırlıyor

Ocakbaşı ve kulüp konseptiyle kısa süre önce eğlence hayatına kapılarını açan Badehu, Çeşme Alaçatı'da konuklarını ağırlıyor.Eski Türkçe ve Osmanlıca'da 'Ondan Sonra' anlamına gelen Badehu, deneyimli işletmeci Erhan Karakoç ve ekibiyle birlikte dünya vizyonunu Osmanlı tarzıyla buluşturuyor. 1 buçuk milyon dolarlık yatırımla modern Osmanlı mimarisi kullanılarak inşa edilen işletmenin 600 kişi kapasiteli olduğunu söyleyen Karakoç, "Akşam 19.00'da faaliyetine başlayan mekanımızda, geçmişten bugüne gelen yemek ve mezelerimizi ortama uygun müziklerle konukların beğenisine sunuyoruz. Saat 22.00'dan sonra da afro ve house müzik parçalarla club konseptine geçiş yapıyoruz. Bir anda herkesin eğlenebildiği bir ambiyans oluşturuyoruz" dedi. Her zaman ilkleri ortaya çıkarma çabasında olan ve bu nedenle de İngiltere'de en iyi fine dining restaurant ödüllerinin sahibi olan Erhan Karakoç, yatırımlarını artık Ege'nin tatil cenneti Çeşme ve Alaçatı'dan yana kullanmaya karar verdiğini belirtti. Deneyimli ekibiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmet veren Badehu, açılış gününde sunduğu dans gösterisiyle misafirlerine keyifli dakikalar yaşattı.

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