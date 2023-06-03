  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Dolandırıcılara İzmir polisinden geçit yok

Dolandırıcılara İzmir polisinden geçit yok

3.6.2023

Gazete

Dolandırıcılara İzmir polisinden geçit yok
İzmir'de 3 kişiyi sahte dolar veren 2 şüpheli tutuklandı. Şikayet üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri, alışveriş karşılığında 3 kişiyi sahte bin dolar vererek mağdur eden 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli, Aliağa'da konakladıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta şüphelilerin benzer şekilde 2 benzin istasyonu ve 1 otele de sahte para vererek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 bin 700 sahte ABD doları, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve Lyrica hap ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan T.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA