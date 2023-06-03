Dolandırıcılara İzmir polisinden geçit yok

İzmir'de 3 kişiyi sahte dolar veren 2 şüpheli tutuklandı. Şikayet üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri, alışveriş karşılığında 3 kişiyi sahte bin dolar vererek mağdur eden 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli, Aliağa'da konakladıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta şüphelilerin benzer şekilde 2 benzin istasyonu ve 1 otele de sahte para vererek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 bin 700 sahte ABD doları, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve Lyrica hap ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan T.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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