AK Partili İnan’dan İzmir Körfezi’ndeki kirliliği görmezden gelen Soyer’e tepki: CHP zihniyeti İzmir’in mavisini katletti

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu gün geçtikçe büyürken Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 2. ENSİA Network Buluşması'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözleri belediyecilikten bihaber olduğunu kanıtladı. Konuşmalarında hayata geçirdikleri projelerle İzmir'in yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti olacağını söyleyerek "Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü dünyanın en zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bu şehir, bunu hak ediyor." ifadelerini kullanan Soyer'in körfezdeki kirlilik sorununu görmezden geldiği belli oldu.





Soyer'in yıllardır belediyecilikteki beceriksizliğiyle zıtlaşan sözlerini AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, eleştirerek, "Körfez son 20 yılın en kirli seviyesinde. CHP zihniyeti İzmir'in mavisini katletti. Körfezdeki kirlilik yüzünden İzmir turizmini yok ettiniz. Kötü belediyeciliğiniz yüzünden tüm Türkiye kaybetti. Biz seni "Yüzülebilecek Körfez" vaadinden biliriz" dedi.

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