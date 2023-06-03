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Haberler İzmir İzmir'de durdurulan araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi

İzmir'de durdurulan araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi

İzmir Bayındır'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan, çıkanlar şaşırttı. Yapılan aramada araç içerisinde uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız silah, av tüfeği, hassas terazi, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

03.06.2023, 09:23

İzmir’de durdurulan araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi

İzmir'de Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 55 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, bıçak, ruhsatsız silah, av tüfeği, hassas terazi, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.A., M.G., ve G.M., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından S.A., M.G., ve G.M. adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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