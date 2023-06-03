Sanayinin üniversiteli çırağı İzmirli Meryem’in hayali üç diploma

İzmir Ekonomi Üniversitesinde radyo ve televizyon programcılığı önlisans programından 2019'da mezun olan Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde öğrenime başladı.

Meslek hayatında ailesinin izinden gitmeyi tercih eden Meryem Garip, geçen yıl babasının 6. Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinde çırak olarak işe başladı. Ustalığa terfi etmek için çabalayan Meryem, ilgi duyduğu alanlardaki üniversite öğrenimini de ihmal etmiyor. Garip, hem ustalık belgesini hem de 3 üniversite diplomasını tamirhanenin duvarına asacağı günü iple çekiyor.