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Haberler İzmir Tartıştığı amcasına kurşun yağdırdı

Tartıştığı amcasına kurşun yağdırdı

3.6.2023

Gazete

Tartıştığı amcasına kurşun yağdırdı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdal Ü. (38), iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı amcası Galip Ülgen (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen Erdal Ü, amcasına tabancayla ateş ederek kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Galip Ülgen, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Erdal Ü. gözaltına alındı.
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