Torbalı’da kanlı gece

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Aziz Çetindalan, aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen R.K. tarafından göğsünden silahla vuruldu. 2 çocuk babası olan Çetindalan hayatını kaybetti. Olay önceki gece saatlerinde Çaybaşı Yeni Mahalle'de yaşandı.



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Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Aziz Çetindalan aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken R.K. yanında bulundurduğu silahla Aziz Çetindalan'a yakın mesafeden ateş etti. Göğsünden vurulan talihsiz adam yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar Çetindalan'ı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.K. olay yerinden kaçarken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan vefat eden Çetindalan'ın 2 çocuk babası olduğu ve çocuklarından birinin 1 yaşında olduğu öğrenildi.



ÖMER DUR

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