AK Partili Bilal Saygılı: İzmir’in kaderi bu değil

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte yağan yağmur sonrası, şehrin dört bir yanında yaşanan sel, baskın ve logar taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi, İzmir'in yıllardır her yağmurda aynı çileyi çektiğini belirten Saygılı, "İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız" dedi.

"NAKARAT GİBİ"

İZMİR'DE geçtiğimiz gün yağan yağmur sonrası, şehrin dört bir yanında taşan rögarlar, kapanan alt geçitler, suda kalan araçlar, göle dönen yollarda botla ilerleyen vatandaş görüntülerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Partili Saygılı, "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. Hem de sorun ve çözümü belliyken yaşıyor! Köy görünüyor, yolu yöntemi ortada, kılavuz da var; ama bu görüntüler nakarat gibi hep karşımızda" dedi.

'İZMİR YENİLENMELİ'

SAYGILI mesajının devamında, "Oysa İzmir'in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil! Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Güzelim İzmir; alt edeyapı, trafik gibi en temel sorunlarını çözemeyen, her defasında bu görüntülere sırtını dönerek bahaneler üreten CHP'li bir Büyükşehir Belediyesine maruzdur. Çaresizlik ve çözümsüzlüğe mahkûm edilmiştir. Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz; yapılacaklar bellidir. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız! Her yağmurda, iş yerinden çıkıp karşıya şişme botla geçen İzmirlida, ler, emin olun ki bunu bir oyun zannetmiyor! Arabalarıyla her yağmurda mahsur kalan, taşan mazgalları aşamayan İzmirliler yaşadıklarını survivor' zannetmiyor! Bir kenara yazıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP ZİHNİYETİ İZMİR'İN MAVİSİNİ KATLETTİ"

İZMİR'DEKİ sağanak sonrası oluşan manzaralara AK Parti vekillerinden de tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek, "Değil 3 yıl 33 yılda yüzülemeyecek körfez bıraktınız. Körfez son 20 yılın en kirli seviyesinde. CHP zihniyeti İzmir'in mavisini katletti. Körfezdeki kirlilik yüzünden İzmir turizmini yok ettiniz. Kötü belediyeciliğiniz yüzünden tüm Türkiye kaybetti. Biz seni 'Yüzülebilecek Körfez' vaadinden biliEyyüp riz" diye konuştu.