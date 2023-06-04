Bari her eve birer bot dağıt!

İzmir'de önceki gün yağan ve yine Kemeraltı başta olmak üzere Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde su taşkınlarına neden olan yağmurda, vatandaşlar bir kez daha hayattan soğudu. Bazı vatandaşlar göle dönen yollarda şişme bot bile kullandı. İzmirliler her yağmurda yaşadıkları çileyi, sosyal medyadan tepki vererek gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

İzmir'in artık bu makus talihinden kurtarılması gerektiğini belirterek Büyükşehir ve ilçe belediyelerini göreve davet eden İzmirlilerden bazılarının yaşananlarla ilgili yaptığı espirili ve alaycı paylaşımlar da dikkat çekti. Hatta bir İzmirliden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tüm yağmurlarda bu şekilde mağdur olan her eve birer şişme bot dağıtması çağrısı bile geldi! Vatandaşların, Başkan Soyer ve Büyükşehir'e tepkilerini alaycı bir üslüpla gündeme getirdiği paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu.

İZMİR'İ VENEDİK YAPTILAR

Yapılan yorumlarda, "Bu görüntülere alıştık o yüzden her sene dükkanımda bir botu hazır tutuyorum", "İzmir'in dağlarında çiçek açar, caddelerinde de insanlar botla yüzer", "CHP'ye verdiğiniz oylar, su ve sel olarak sizlere geri geliyor. Şikayet etmeyin lütfen" ifadeleri kullanıldı. İzmir'in Venedik olduğunu belirten vatandaşlar, artık değişimin şart olduğunu da dile getirdi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise, "Kolayı var. Belediye başkanı Soyer her eve birer şişme bot verirse sorun çözülmüş olur" diyerek İzmirlinin düştüğü durumu özetledi.

ŞEHRİN ORTASINDA RAFTİNG

Sosyal medyada yüzlerce beğeni alan yorumlar arasında, "Adamlardaki lükse bak. Şehrin ortasında rafting yapıyorlar!", "Başkanım denizi evlerinin önüne kadar getirmiş, hizmet diye buna derim", "Belediye çalışıyor su fışkırıyor heyt be", "Getir şişme bot ile kapınızda", "Hayırlı olsun yaz geldi. CHP ne güzel çalışıyor vatandaşı yormuyor herkesin evini yüzme havuzu yapmış bir de adam çalışmıyor diyorsunuz" paylaşımları yer aldı.

BU NEYİN ÖDÜLÜ SOYER?

İzmirlilerin Cuma günü yağan yağmurda sel afetiyle uğraştığı saatlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yenilenebilir enerji çalışmaları için ödül aldığı ortaya çıktı. Bu durum da tepkilerin boyutunu daha da büyüttü. Başkan Soyer'in her yağmurda sel afetine maruz kalan ve Körfez kokusundan bıktığı İzmir'i yenilenebilir enerjinin başkenti yapacaklarını açıklaması "Pes artık" dedirtti. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 2. ENSİA Network Buluşması'nda, "İzmir hayata geçirdiğimiz projelerle yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz" diyen Soyer'in bu sözleri, akıllara İzmir'in 4 senedir acil olan sorunlarının ne zaman çözüldüğü ve hangi projelerin hayata geçirilip nasıl bu hale geldiği sorusunu getirdi.