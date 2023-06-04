  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de LGS heyecanı! Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

İzmir'de LGS heyecanı! Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına İzmir'den 53 bin 958 öğrenci katıldı. Görevliler, sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

AA

04.06.2023, 10:19

İzmir’de LGS heyecanı! Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 53 bin 958 öğrenci katıldı.

Sınav, İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapıldı. Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Veliler de sınav süresince okul çevresinde çocuklarını bekledi. Görevliler, sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA