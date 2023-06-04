İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 6,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 6,5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Karşıyaka ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında 6,5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ve 75 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ile Ö.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.