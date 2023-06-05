İzmir’de sokak ortasında silahlı pusu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 kişi, yoldan geçen bir arabaya pusu kurup tabancayla ateş etti. 1 kişinin yaralandığı olayda silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. ve M.Ç., aralarında husumet olduğu öne sürülen kişilerin bulunduğu otomobilin önünü bir araçla kesti. Yavaşlayan otomobile doğru ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Otomobilde bulunan H.S. tabancayla vurularak yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralanan H.S. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki iş yerlerinin kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin gelen otomobilin yolunu kestiği, 2 kişinin otomobile doğru ateş edip kaçtığı, otomobilin durduğu ve duran otomobilin içerisinden bir kişinin koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.