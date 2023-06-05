Okuma-yazma bilmeyen babasını dolandırdı

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan M.F. (50), babası S.F. (73) ile ona ait arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi için anlaştı. Arsaya 8 daireli apartman yapılıp, daireler kiraya verildi. 4 daireye ait kira alan S.F, bir süre hesabına para yatmayınca durumdan şüphelendi.



YALANLARLA KANDIRDI

Fransa'da yaşayan ve okuma-yazma bilmeyen S.F, oğlunun arsayı kendi üzerine geçirdiği gerekçesiyle konuyu avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla yargıya taşıdı. İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılan dava dilekçesinde M.F.'nin, babası S.F.'yi çeşitli yalanlarla kandırdığı, hukuka aykırı satış yaptırdığı, arsa üzerine inşaat yaptırdığı, okuma-yazma bilmeyen S.F'ye tapu önündeki satışta iki tanık huzurunda imza yerine parmak basarak yapılması gerekirken, M.F.'nin yönlendirmesi ile her şeye 'Evet' dedirtilerek şekil şartlarına uyulmadığı savunuldu. Karşı tarafın cevap dilekçesinde ise S.F.'nin tüm süreçten haberdar olduğu, herhangi bir kandırmacanın söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler ile dinlenen tanık beyanları göz önüne alındığında mahkeme, apartmandaki 4 dairedeki tapu kaydının iptaline, S.F. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

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