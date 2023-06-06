Anne, kızını bastırdığı afişlerle arıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi uyurken evden çıkan Berfin Temizer'den (15), 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunduğu kızını, fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara asarak arayan anne Sevda Temizer (36), "Çok endişeliyim.Başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi. Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer, 26 Mayıs akşamı kızı Berfin Temizer ile bir süre vakit geçirdi. Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu. Sabah uyanan Sevda Temizer, kızının evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise başvurdu. Polis ekipleri çalışma başlattı. Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Ssorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" dedi.