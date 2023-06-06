Bisikletiyle gezmeye çıktı 23 gündür kayıp

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan (51), 23 gündür haber alınamıyor. Günaltın'ın bir evin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıkarken, Yelda Özbay (52), kardeşinin hayatından endişe duyduklarını, ölü veya sağ bulmasını istediklerini söyledi.



UMUTLA BEKLİYORLAR

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı.



AFAD EKİPLERİ ARIYOR

AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı. Aramaların 10'uncu gününden itibaren arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı. Öte yandan Ali Günaltın'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Evden çıktıktan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan Ali Günaltın bisikletiyle görüldü.

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