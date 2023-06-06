İzmir’de güneşin ardından sağanak

METEOROLOJI Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; İzmir'de yağışlar bir süreliğine kesintiye uğrayacak. Hafta başı kentte parçalı bulutlu bir hava varken Perşembeden itibaren yağışlar başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; İzmir'in merkez ilçelerinde hafta başında parçalı bulutlu bir hava olacak.

HAFTA boyunca havanın stabil gideceği İzmir'de, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Perşembe ve Cuma günü kent merkezini esir alacak olan yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşkınlara karşı uyarılarda bulundu. İzmir Hava Durumu sosyal medya ekibi ise yaptığı paylaşımda yağışların devam edeceğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra yarın İzmir ili genelinde yağmur beklenmiyor. Kötü haber bu başlangıç değil, yine bahar sağanakları olacak" diye konuştu.

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