  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir’de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

6.6.2023

Gazete

İzmir’de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi. Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Sebahattin Sonsuz ve A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği Sonsuz ve A.S'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sonsuz, hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA