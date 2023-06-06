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Haberler İzmir İzmir’in en yenisi süper bilgisayar ile yapılıyor

İzmir’in en yenisi süper bilgisayar ile yapılıyor

6.6.2023

Gazete

İzmir’in en yenisi süper bilgisayar ile yapılıyor
NAVAC Yapı'nın, "Yaşamın Güzel Sanatları" sloganıyla hayata geçirdiği Nava Konak projesi için süper bilgisayarlarla deprem testleri yapıldı. PEER NGA veri bankası kullanılarak Dünya'da kayıt altına alınan 4 bin 96 kayıtlı deprem içinden seçilen, sahaya ve şartlara uygun deprem verileri kullanılarak binaya etkileri ölçüldü. Navac Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sinan Başar, "Bilimin ışığında İzmirlilere güvenli yaşam alanları inşaa etmek istiyoruz. İzmir'in en yenisi, en güzeli Nava Konak, bu hedef doğrultusunda inşa ediliyor. Her yere yakın lokasyonuyla Nava Konak projesi, şehrin tam kalbinde yer alıyor" dedi.
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