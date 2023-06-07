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Haberler İzmir Bu duruş AK Parti gençliğinin duruşudur

Bu duruş AK Parti gençliğinin duruşudur

AK Partili İnan, Ayşenur Şen’e Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Ayşenur Şen’e sevgilerimle” yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.

7.6.2023

Gazete

Bu duruş AK Parti gençliğinin duruşudur

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin tepki gösterdiği 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i, Menemen ilçesindeki evinde ziyaret etti. Türkiye'nin özgüvenli ve cesaretli gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnan, Şen'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

SÖZLÜ TACİZE UĞRADI
AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti: "Genç bir kardeşimizin sokak ortasında düşüncelerinden, tercihlerinden dolayı sıkıştırıp adeta köşe başında böyle dar bir sokakta taciz ediyormuşçasına sırf 'AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı' destekliyor diye sözlü tacize uğramasını doğru bulmuyoruz. Ayşenur'un bu özgüvenli duruşu, AK Parti gençliğinin duruşu diyoruz."

'SONUNA KADAR ERDOĞAN'
AYŞENUR Şen de sokak röportajı sırasında insanların bir anda üstüne gelmeye başladığını söyledi. İnan'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da AK Parti'ye oy vereceğim, yani ölesiye kadar da 'AK Parti' diyorum başka da bir şey demiyorum" dedi.

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