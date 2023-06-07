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İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı! Evde bulunan çoban öldü

İzmir Bergama'da bulunan bir çiftlik evine silahla ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu evde yaşayan Türkmenistan asıllı çoban hayatını kaybederken evde bulunan diğer kişi de ağır yaralandı.

İHA

07.06.2023, 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023, 14:46

İzmir’de çiftlik evine silahlı saldırı! Evde bulunan çoban öldü

İzmir'de dün gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. (23) ve B.A. (21) çiftlik evinin önüne geldi. Sesleri duyan Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51). ile S.Ü., kapıya doğru gelirken S.Ü., 2 kişiye tüfekle ateş açtı. Ardından eve gelen 2 kişi, Nobat Geldi'ye ateş etti. İki grup arasında çatışma çıkarken, çiftlik evine giren saldırganlar çiftlik sahibini telefonla arayarak çiftliğe gelmesini söyledi. Eve gelen çiftlik sahibi N.D. de saldırıda yaralandı.



ÇİFTLİK SAHİBİ KAÇTI, ÇOBAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırganların elinden kurtulan çiftlik sahibi dağlık alana kaçıp kurtulurken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Türkmenistan asıllı Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çıkan çatışma sonrası aldığı darbeler neticesinde S.Ü.'nün ise ağır şekilde yaralandığı ve tedavisi için 112 sağlık ekiplerinin ilk kontrollü sonrasında Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR KAÇTI
Çiflik sahibi N.D., jandarma ekipleri tarafından bulunurken, ifadesi alınmak üzere ilk olarak Bergama Devlet Hastanesine, oradan da İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Cinayet zanlıları ise olay yerinden uzaklaşarak kaçarken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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