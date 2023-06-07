İzmir’de sır cinayet: Bıçaklanan genç öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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