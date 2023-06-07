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Haberler İzmir İzmir'de vahşet! Tartıştığı servis şoförünü ertesi gün pompalı tüfekle vurdu

İzmir'de vahşet! Tartıştığı servis şoförünü ertesi gün pompalı tüfekle vurdu

İzmir Torbal'da servise binen bir işçi, önceki gün tartıştığı servis şoförünü pompalı tüfekle vurdu. Kanlar içinde kalan servis şoförünün hastanede yaşam mücadelesi verdiği bilgisine ulaşılırken kaçan saldırganın aile üyelerine ‘Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim’ şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

İHA

07.06.2023, 16:07

İzmir’de vahşet! Tartıştığı servis şoförünü ertesi gün pompalı tüfekle vurdu

İzmir'de sabah saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Torbalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, işçi servisine binen B.I. isimli işçi, servis şoförü E.T. ile tartıştı. Tartışmanın ertesi günü servise bineceği yere pompalı tüfekle gelen B.I., şoför E.T.'ye ateş açtı. Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan E.T.'yi kovalayan B.I., kaçan şoförü sırtından vurdu. Sırtından aldığı saçma darbeleriyle ağır yaralanan Emre Tanış kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan E.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine, ardından da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ONU ÖLDÜRDÜM, YEDİ SÜLALESİNİ DE ÖLDÜRECEĞİM'
Polis ekipleri, saldırgan B.I.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, pompalı tüfekle dehşet saçan saldırganın, aile üyelerine mesaj atarak 'Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim' dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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