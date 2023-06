Köstebek yuvasına dönen kaldırımlar vatandaşı bezdirdi

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki kaldırımların kazıldıktan sonra tamir edilmeden bırakıldığını ifade eden vatandaşlar çözüm istedi. Mahalle sakinleri kazıldıktan sonra parke taşlarının bir kenara bırakıldığını ve toprakla örtülen çukurun kapatıldıktan sonra ise hiç kimsenin ilgilenmediğini iddia etti.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUZ

KIZILAY Mahallesi Hürriyet Caddesi numara 30 önündeki kaldırımın kullanılabilir hale getirilmesini isteyen mahalle sakinleri, kaldırımda yürümekte zorlandıklarını söyledi.

Aylar önce kaldırımda alt yapı çalışması yapıldığını sonrasında kazılan çukurun toprakla örtüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kaldırımın üzerindeki parke taşlarını söküp kazdılar. Sonrasında toprakla çukuru kapattılar ancak parke taşlarını tekrar eski yerlerine koymadılar. Kaldırımın hali ortada. Şuan insanlar bu kaldırımı kullanamıyor" dedi.

KALDIRIMDAKİ RÖGAR KAPAĞI TEHLİKE SAÇIYOR

İZMİR'İN Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı numara 73'ün önünde bulunan ve Türk Telekom'a ait olduğu belirtilen rögar kapağı her an ölümlü ya da yaralamalı bir kazaya neden olabilir. Vatandaşlar üzerinden geçtikçe yerinden oynayan kapak her an çökebilir. Kapağın yanındaki beton da kırık olduğu için geçtiğimiz günlerde bir çocuğun ayağının sıkıştığını söyleyen esnaf her an bir kaza olacak korkusu yaşıyor.

BELEDİYE MÜDAHALE ETMİYOR

ÇOCUĞU uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını söyleyen çevredeki esnaf, "Burada en büyük tehlike kapağın her an çökebilecek olması. Vatandaşlar kapağın üzerinden geçerken çökecek korkusu yaşıyoruz. Belediyeyi sürekli aradık fakat burası Türk Telekom'a ait olduğu için müdahale edemeyeceklerini söylediler. Telefon şirketinin burası hiç vakit kaybetmeden düzeltmesi gerekiyor" diye ifade etti.