Mahkeme ‘iyi hal’ indirimi verdi

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlaması ile 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ayşe Vural'ın (59) cezası, istinaf mahkemesinde onandı. Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Zeynep'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ayşe Vural tutuklandı, eşi Saffet (70) ile oğlu Ömer Vural (25) adli kontrol ile serbest bırakıldı. İddianamede savcı, Ayşe Vural'ın eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirtti. 3 sanık hakkında

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşmasında; Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uyguladı. Ayşe Vural'ın cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar beraat etti. Karar, taraf avukatlarının itirazı ile istinaf mahkemesine taşıdı.



YARGITAYA GİDECEK

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Ayşe Vural için verilen cezanın doğruluğuna kanaat getirdi. Daire, istinaf talebinin yerinde görülmediğine hükmetti. Daire tahliye talebini de reddetti. Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

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