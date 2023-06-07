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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü İzmir'in iç kesimlerine yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA

07.06.2023, 15:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023, 15:44

Meteoroloji’den İzmir için sağanak uyarısı

İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bornova, Kemalpaşa, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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