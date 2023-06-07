"Öğrenciler verdikleri afiş asmama sözünü tutmadı"

YENİ Asır'ın İzmir Kız Lisesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde okul bahçesinde yaptığı etkinlikte siyasi afişler astığı ve bu yönde paylaşımlar yaptığını ortaya koyan haberi büyük yankı uyandırdı. Okul Müdüresi Suna Yoldaş Özdemirçelik, olayla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin okul yönetimine söz verdiği halde bu pankartları astığı ancak hemen müdahale edilerek bu afişlerin kaldırıldığı aktarıldı.

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'SON KEZ YAPILACAKTI'

AVUKAT Tanay Sücüllü aracılığıyla yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Okulumuzda gelenekselleşmiş, çok daha önceki yıllarda başlamış birtakım etkinlikler vardır. Bu etkinliklerden biri de 12. sınıf öğrencilerimizin geleneksel olarak yaptıkları ve kendi aralarında "su savaşı" olarak nitelendirdikleri etkinliktir. Aslında bu etkinliğin bu yıl yapılmayacağı öğrencilerimize duyurulmuştu. Lakin öğrencilerimiz 10 yılı aşkın süredir devam eden bir gelenek olduğu için bu konuda gerekli tüm hassasiyeti de göstereceklerini, minimum düzeyde su israf edeceklerini de belirttikleri için yüzüncü yılımızda son bir kere yapılıp bu şekilde noktalanması konusunda ricada bulunmuşlardır. Bu sebeple bu etkinliğin gerçekleşmesine izin verilmiştir."

'AFİŞ İVEDİLİKLE SÖKÜLMÜŞTÜR'

ÖNCEKİ yılların aksine öğrencilerin son güne kadar sınıf hatıra afişi hazırlamadıklarının belirtildiği açıklamada, "Etkinlik gününde hiçbir şekilde kabul görmeyecek bir hatıra afişi tarafımızca fark edildiğinde öğrencilerin bunu çıkarmaları gerektiği, yaptıklarının yanlış olduğu, okul ortamında toplumun bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir davranışa zemin olamayacağı onlara ifade edilmiştir. Bunun üzerine öğrenciler de özür dileyerek ivedi bir şekilde bu afişi sökmüştür. Bununla ilgili elimizde kamera kaydı da bulunmaktadır" denildi.