“Ablam 18 yıldır şiddet görüyordu”

İZMİR'DE, 4 yaşındaki kızının gözü önünde, şiddet gördüğü eşi Kutbettin Koluman (50) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Recibe Koluman'ın (39) kız kardeşi Yasemin Aksoy (28), ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü dile getirdi.

Son yıllarda ablasına uygulanan şiddetin arttığını söyleyen Aksoy, "Ablama silah fotoğrafı da göndermiş. Olay günü de takip etmiş. Kızıyla yürürken, peşinden gelen eşini fark etmediği için arkasından gelip, ateş etmiş.

Yanına gelip, yaşadığını fark edince bu kez başına ateş ediyor. 4 çocuk geride kaldı. Katil, bir hayatı bitirdi. En ağır cezayı alması istiyorum. Vahşice öldürmüş, gidip teslim olup suçunu kabul etmiş.

Hiçbir indirimden faydalanmamasını istiyorum" dedi.