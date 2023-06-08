“İZBAN kekosu” olarak tanınan yazara hapis şoku

İZMİR'DE toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip "İZBAN kekosu" diye ayrımcı bir dille eleştirildikten sonra kitap kurdu olduğu ortaya çıkan ve olaydan 5 yıl sonra kendi yazdığı kitabı yayınlatan Ali Uçar, dolandırıcıların tuzağına düştü.

İddiaya göre kredi limitini artırmak için dolandırıcılara güvenerek banka hesap bilgilerini paylaşan Uçar, çok sayıda kişi hayali ürün satın alarak mağdur edilince dolandırıcılık suçuyla hapse girdi. Tutuksuz yargılanan Uçar, "4 ay hapis yattım. Suçlu değilim. Güven üzerine hesap bilgilerimi vermiştim, beni de kandırdılar" dedi.