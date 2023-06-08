İzmir kaçak sigara operasyonu! Milyonlarcası ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 milyon 574 bin 100 doldurulmuş sigara, 1 milyon 691 bin 800 makaron, 2,57 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda tütün mamulü ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, tutuklandı.





İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı doldurulmuş sigara, bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri satışı yapanlara yönelik bir süre teknik ve fiziki takip yaptı. Takibin ardından, 6 Haziran'da, Buca ve Konak ilçelerindeki toplam 7 ev, 5 depo, 5 araç ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 milyon 574 bin 100 doldurulmuş sigara, 1 milyon 691 bin 800 makaron, 2.57 ton kıyılmış tütün, 3 bin 355 fotokopi TAPDK bandrolü, 369 elektronik sigara likidi, 163 elektronik nargile cihazı, 107 kilo nargile melası, 76 pipo tütünü, 50 gümrük kaçağı sigara, 3 otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 x19 mm mermi ve 8 şarjör ve bir içimlik esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ve Ü.Y. tutuklandı, A.Y. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.