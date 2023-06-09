Dünyaya gözünü açan bebeğin bağırsakları göğüs kafesinde doğdu

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden dünyaya gelen Mehmet Adar İde, doğumsal diyafram hernisi nedeniyle zorlu bir mücadele verdi. Hızlı bir radyolojik değerlendirme sonucunda, bağırsakların sol göğüs kafesi içinde olduğu tespit edilen bebek, acil olarak entübe edilip yapay solunum desteği sağlanarak yoğun bakım ünitesine yatırıldı.





Yoğun tedavi süreci boyunca akciğerler, kalp ve diğer yaşamsal organlar desteklenerek bebeğin hayatı kurtarıldı. Birçok girişimsel ve medikal tedavinin ardından Mehmet bebek sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Hilmican Ulman ve Op. Dr. Asya Eylem Boztaş Demir, Mehmet bebeğin tedavi sürecinde önemli bir rol oynadı.

Diyafram hernisinin, yaklaşık her 2 bin-5 bin canlı doğumda bir kez görülen bir hastalık olduğunu belirten doktorlar bu durumun erkek bebeklerde daha sık görüldüğünü, gelişen tıp teknikleri, erken tanı imkanları ve etkili cerrahi müdahaleler sayesinde bebeklerin yaşamının kurtarılabildiğini ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilebildiğini ifade etti.