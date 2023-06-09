Esnaf Odası’nda genel kurul heyecanı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlendi. Genel Kurul'da Zekeriya Mutlu ile İzmir Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, birliğin yeni başkanı olmak için yarışacak.



14 Mayıs öncesi milletvekili aday adayı olarak birlik başkanlığından istifa eden Mutlu, esnafın desteğini bir kez daha alarak yola devam etmek istediğini dile getirdi. Rakibi Yalçın Ata ise İzmir esnafının sorunlarını çözmeye talip olduğunu söyledi.

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