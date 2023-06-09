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Haberler İzmir İzmir’de dev operasyon 179 bin 620 hap ele geçirildi

İzmir’de dev operasyon 179 bin 620 hap ele geçirildi

9.6.2023

Gazete

İzmir’de dev operasyon 179 bin 620 hap ele geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 179 bin 620 hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, 179 bin 620 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi hap bulundu. Operasyon kapsamında S.Y. ve Ö.Ö, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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