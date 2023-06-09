Kemalpaşa ve Bayındır’da iki ayrı feci kaza: 11 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerinde meydana gelen kazalarda 4'ü çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Bayındır'da 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 yaralı ambulans ile Bayındır ve Tire Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kemalpaşa'da ise, Turgutlu istikametine seyreden tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil ve çekici zincirleme olarak çarpıştı. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralılar araçtan çıkardı. Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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