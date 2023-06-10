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Haberler İzmir Düğüne giden minibüs devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Düğüne giden minibüs devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde düğüne giden minibüsün, iddiaya göre şerit ihlali yapan bir araca çarpmamak için yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

10.06.2023, 21:34

Düğüne giden minibüs devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'de bir düğüne katılmak üzere ilçeye bağlı Göle köyünden yola çıkan Bayram Çakır yönetimindeki 17 HJ 970 plakalı minibüs iddiaya göre şerit ihlali yapan bir araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüs tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada minibüs içinde bulunan 8 kişiden Hacer Tuna, Ayşe Doğan ve Ecrin Nur Çakır (12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hacer Tuna'nın durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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