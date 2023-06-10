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Haberler İzmir Eşini öldürüp hayatına son verdi

Eşini öldürüp hayatına son verdi

10.6.2023

Gazete

Eşini öldürüp hayatına son verdi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Mustafa Yılmaz (43), eşi Nermin Yılmaz'ı (40) pompalı tüfekle öldürüp yaşamına son verdi. Olay, Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5'te meydana geldi. TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Yılmaz, ardından da aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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