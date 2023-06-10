FCTU, ArsaVev ürünlerini yatırımcılarla buluşturuyor

İzmirli Gayrimenkul Firması FCTU, gerçekleştirilen işbirliğiyle arsaVev satış ofisi olarak arsaVev ürünlerini gayrimenkul yatırımcılarıyla buluşturacak. Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen protokolle sektörde önemli bir güç birliğine imza attıklarını dile getiren FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, alırken kazandıran yatırımları içeren zengin bir portföy sunduklarını söyledi. arsaVev işbirliğiyle Dikili, Assos, Kaz Dağları, Avşa Adası ve Ankara'nın değerli lokasyonlarında yatırımcılara özel arsalar hazırladıklarını belirten Okay, arsaların hemen tapu ve tüm resmi işlemleri tamamlanmış bir şekilde satıldığını dile getirdi.



KAZANDIRAN ARSA YATIRIMI

arsaVev Türkiye Bayi Koordinatörü Haluk Çetin de , FCTU danışmanları ve yöneticilerine arsaVev çalışmaları ve projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. arsaVev'in kısa zamanda tüm Türkiye'de yaygın bir bayilik ağına ulaşma hedefinde olduğunu kaydeden Haluk Çetin, "arsaVev, 2017 yılından itibaren küçük bütçelerle bile, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında, altyapısı hazır, sosyal alanlarla projelendirilmiş, konut imarlı ve hemen tapu teslim arsalarla kazançlı yatırım imkanı sağlıyor. arsaVev olarak bugüne kadar 11 bin 700 adet tapu verdik ve 4 milyon 680 bin metrekare, bir diğer ifadeyle 655 futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı gerçekleştirdik" dedi. FCTU ile birlikte İzmir ve Ege'de hedef büyüttüklerini vurgulayan Çetin, bu yeni işbirliğiyle birlikte, sayıların katlanarak büyüyeceği inancında olduğunu sözlerine ekledi.

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