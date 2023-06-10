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Haberler İzmir İzmir’de iki kazada 11 kişi yaralandı

İzmir’de iki kazada 11 kişi yaralandı

10.6.2023

Gazete

İzmir’de iki kazada 11 kişi yaralandı
İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerinde meydana gelen kazalarda 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Bayındır ilçesindeki kaza, Furunlu kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 3'ü çocuk 6 yaralı ambulans ile hastanelere kaldırıldı. İkinci kaza ise Kemalpaşa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. 1 çocuk ile minibüsten çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. 2 yaralı ise olay yerinde tedavisi tamamlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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