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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan son operasyonda bir eve giren polis ekipleri, uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirirken, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

İHA

10.06.2023, 09:58

İzmir’de uyuşturucu operasyonu

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bünyesinde, tacirlerini yakalamaya yönelik kurulan 'Narko Alan' özel ekibi, ilçedeki zehir tacirlerini bir bir enseliyor. İlçede K.D.B. adında bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen özel polis ekibi, şüpheliyi takip etti. Ardından düğmeye basan ekipler, ilçede bulunan şüphelinin evine operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 56 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D.B. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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