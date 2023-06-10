Metro inşaatına düşen beton mikseri sürücüsü öldü

İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikserinin demir bariyerleri aşarak 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtuğu kazada sürücü Erdoğan Yeşil (44), yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova Viyadüğü katılım yolunda meydana geldi.
Erdoğan Yeşil yönetimindeki 10 AIH 836 plakalı 38,7 ton ağırlığındaki beton mikseri, İzmir Çevreyolunda Narlıdere yönünden Limontepe istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayaBeton mikserinin hız kadranı 60'da takılı kaldı. tını kaybettiği belirlendi.