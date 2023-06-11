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Haberler İzmir Özel polis ekibi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Özel polis ekibi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

11.6.2023

Gazete

Özel polis ekibi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İZMİR Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, torbacıları yakalamaya yönelik kurulan 'Narko Alan' özel ekibi, ilçedeki zehir tacirlerini bir bir enseliyor. İlçede K.D.B. adında bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen özel polis ekibi, şüphelinin evine operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 56 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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