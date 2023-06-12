İESOB’da değişim kazandı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde dün seçim heyecanı yaşandı. Olağanüstü Genel Kurul seçiminde değişim rüzgarları esti. Yıllardır değişmeyenleri değiştirmek için göreve talip olduğunu belirterek seçime giren Yalçın Ata, 22 yıldır başkanlık yapan ve son genel seçimlerde CHP milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan Zekeriya Mutlu'ya karşı galip geldi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçlara göre İzmir Ayakkabıcılar Odası ve İESOB Disiplin Kurulu Başkanı Yalçın Ata 510, eski başkan Zekeriya Mutlu ise 463 delegenin oyunu aldı. İZMİR Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Olağanüstü Genel Kurula giderek yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. 1030 delegenin 4 sandıkta oy kullandığı seçimde, daha önce milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan eski başkan Zekeriya Mutlu ile İzmir AyakkabıcılarOdası ve İESOB Disiplin Kurulu Başkanı Yalçın Ata'nın hazırladığı liste kıran kırana yarıştı. Olağanüstü Genel Kurul'da konuşan Yalçın Ata, 22 yıl önce olağanüstü kurulda kendilerine 'Değişim Gurubu' diyerek işbaşına gelenlerin bugüne kadar hiçbir şeyi değiştirmediğini, değişmeyenleri değiştirmek için göreve talip olduklarını vurgulayan Ata, "Değişim sloganıyla seçilenler esnaf ve sanatkarlar için hiçbir şeyi değiştirmediler. Kendi hayatlarını değiştirdiler, makam sahibi oldular milletvekili oldular, lakin esnaf hep yerinde saydı, hatta geriye gitti. Biz değişmeyeceğiz ama bir şeyi değiştireceğiz; size hükmetmeyeceğiz, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzı sergileyeceğiz" dedi.Necdet Heppekcan, Ali Üstün, Yıldırım Kaya, Turan Yazgan, İhsan Esen, Şükrü Bilgin, Mustafa Köksoy, Mehmet Kızıltaş, Ümit Ünalmış, Salih Yiğitalp