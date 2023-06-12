İzmir’de alışveriş merkezinde eşine saldırıp polise direnen zanlı firari çıktı

İzmir'in Bornova ilçeisnde 10 Haziran günü Bornova ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir adamın bir kadını darp ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı.





O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.'yi gözaltına almak istedi. Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar AVM'de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.'nin 'kasten adam öldürme ve silahla yağma' suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.