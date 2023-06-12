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Haberler İzmir İzmir'de yapılan 109 zehir baskınında 83 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yapılan 109 zehir baskınında 83 şüpheli tutuklandı

İzmir'de il genelinde son iki haftada yapılan 109 ayrı zehir operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 156 şahsa işlem yapıldı.

İHA

12.06.2023, 11:53

İzmir’de yapılan 109 zehir baskınında 83 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 28 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 109 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilo 146 gram esrar-skank, 9 kilo 216 gram metamfetamin, 929 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 419 kök kenevir bitkisi, bin 403 adet ecstasy, 189 bin 357 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 28 hassas terazi, 25 tabanca, 5 tüfek, 395 tabanca/tüfek fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 109 bin 744 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlarda 156 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 83'ü tutuklandı.

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