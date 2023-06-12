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Haberler İzmir Kemalpasa Organize’de ilk mezuniyet coşkusu

Kemalpasa Organize’de ilk mezuniyet coşkusu

12.6.2023

Gazete

Kemalpasa Organize’de ilk mezuniyet coşkusu
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, ilk mezunlarını verdi. İş insanı Ali Rıza Çelik'in 4 yıl önce yaptırdığı ve bölgedeki iş insanlarının da katkıları hizmete giren okulda ilk mezun coşkusu yaşandı. KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan mezuniyet törenine Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Eren, KOSBİ Geçmiş Dönem Başkanı Kamil Porsuk, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
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