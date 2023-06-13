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Haberler İzmir ‘Firari katil’ eşine saldırınca yakalandı

‘Firari katil’ eşine saldırınca yakalandı

13.6.2023

Gazete

‘Firari katil’ eşine saldırınca yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde eşine şiddet uygulayan bir kişi polis ekiplerine direndi. Daha sonra ekipler tarafından yapılan GBT sorgusunda zanlının 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Polisler, eşine şiddet uygulayan M.Y. onu sakinleştirmek istedi. Polislerin üstüne yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.'yi gözaltına almak istedi. Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.'nin 'kasten adam öldürme ve silahla yağma' suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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