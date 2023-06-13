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Haberler İzmir Meteoroloji’den İzmir’e yağış uyarısı

Meteoroloji’den İzmir’e yağış uyarısı

13.6.2023

Gazete

Meteoroloji’den İzmir’e yağış uyarısı
İzmir'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, saat 12.00'den sonra İzmir'in Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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